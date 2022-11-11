Учебные заведения в новых регионах перейдут на стандарт обучения РФ до 2028 года – Кравцов

Полный переход учебных заведений в новых регионах на российские стандарты образования планируется завершить к 2028 году. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 11 ноября в ходе брифинга.

Также стало известно, что выпускники школ в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить аттестаты об окончании школы без выпускных экзаменов. По словам Кравцова, аттестаты будут выдаваться на основе итоговых школьных оценок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.