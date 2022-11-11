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Новости

11 ноября, 19:45

Общество

Учебные заведения в новых регионах перейдут на стандарт обучения РФ до 2028 года – Кравцов

Учебные заведения в новых регионах перейдут на стандарт обучения РФ до 2028 года – Кравцов

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Полный переход учебных заведений в новых регионах на российские стандарты образования планируется завершить к 2028 году. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов 11 ноября в ходе брифинга.

Также стало известно, что выпускники школ в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях смогут получить аттестаты об окончании школы без выпускных экзаменов. По словам Кравцова, аттестаты будут выдаваться на основе итоговых школьных оценок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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