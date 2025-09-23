Стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы"

Второй сезон проекта "Джаз в московские школы" стартовал с начала учебного года. Известные композиции в исполнении музыкантов Большого джазового оркестра смогут услышать теперь не только старшеклассники, но и ученики средней школы, студенты колледжей и воспитанники центров допобразования. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2024 году в столичных школах прошло 25 джазовых концертов, которые посетили свыше 7 тысяч московских школьников. Проект стал популярным, поэтому было решено расширить аудиторию. Первый концерт нового сезона прошел в школе № 37, его посетили более 500 человек.

