Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 11:30

Общество

Стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы"

Стартовал второй сезон проекта "Джаз в московские школы"

Сергей Собянин сообщил о победе москвичей на чемпионате высоких технологий

"Новости дня": слишком сложные темы могут убрать из школьной программы в России

Собянин: москвичи победили на чемпионате высоких технологий в Великом Новгороде

Собянин: в Хорошёвском районе появятся новая школа и детский сад

Госпитальные школы по московской модели появятся в регионах России

Искусственный интеллект подготовил более 33 тыс сценариев уроков для школ Москвы

В России предложили убрать из школьной программы слишком сложные темы

В российских колледжах появилась новая специальность по работе с ИИ

"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты

Второй сезон проекта "Джаз в московские школы" стартовал с начала учебного года. Известные композиции в исполнении музыкантов Большого джазового оркестра смогут услышать теперь не только старшеклассники, но и ученики средней школы, студенты колледжей и воспитанники центров допобразования. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В 2024 году в столичных школах прошло 25 джазовых концертов, которые посетили свыше 7 тысяч московских школьников. Проект стал популярным, поэтому было решено расширить аудиторию. Первый концерт нового сезона прошел в школе № 37, его посетили более 500 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика