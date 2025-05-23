В России стартовал основной период ЕГЭ

Основной период единого государственного экзамена стартовал в РФ. Выпускники сдают химию, литературу и историю 23 мая. Школьники испытывают стресс, а педагоги призывают отказаться от гаджетов и вирусного контента.

Российские школьники выступили на международной Менделеевской олимпиаде в Бразилии. Их готовили талантливые педагоги в современных школьных лабораториях. Участники отмечают: в таких условиях хочется не просто учиться, а экспериментировать.

Об этом – в программе "Москва сегодня" в 10:20 24 мая.