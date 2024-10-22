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22 октября, 07:45

Общество

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в учебные заведения

Минпросвещения РФ установило минимальные баллы по ЕГЭ для поступления в учебные заведения

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Министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные учебные заведения. Проект приказа уже опубликован. Изменения затронут только экзамен по русскому языку, где минимальный балл увеличился с 40 до 42.

Кроме того, через два года в ЕГЭ планируется ввести арабский язык как шестой экзамен по выбору. Школьники смогут сдавать его для поступления на программы по истории, религиоведению, исламоведению, филологии, востоковедению и международным отношениям. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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