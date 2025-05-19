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19 мая, 07:00

Общество

В Москве прошел форум наставников "Движения первых"

В Москве прошел форум наставников "Движения первых"

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В столице состоялся форум наставников проекта "Движение первых". Его участниками стали школьники, студенты, вожатые и педагоги. В центре обсуждения оказалось наставничество – как в традиционном виде, так и в формате "дети детям".

Участники смогли пройти нормы ГТО, узнать больше об искусственном интеллекте, публичных выступлениях и даже создать наклейки и брелоки. Подобные форумы проходят регулярно, а саму традицию наставничества в стране развивают уже седьмой год подряд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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