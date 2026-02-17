Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

Московская студентка решила учиться сразу в трех вузах и получать стипендии от каждого из них. Она является третьекурсницей Высшей школы экономики и параллельно поступила на бюджетные программы в РЭУ имени Г. В. Плеханова и РУДН.

Девушка признает, что в расписании возникает много накладок, но ее спасают перезачеты базовых предметов, которые она уже прошла в основном университете. На эксперимент студентка решилась ради будущего стартапа, добавив к управлению бизнесом факультеты информационной безопасности и информационных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.