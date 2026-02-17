В школах Подмосковья запустят пилотный проект по обучению искусственному интеллекту

В школах Подмосковья пройдет пилотный проект по обучению основам искусственного интеллекта. Обучение будет направлено не только на освоение технологий, но и на формирование у школьников навыков информационной безопасности при взаимодействии с нейросетями.

По мнению экспертов, знакомить детей с ИИ нужно осторожно, так как это может привести к зависимости от технологий. Эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что существует опасение эрозии знаний и когнитивных способностей.

