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16 мая, 22:15

Общество

Директор московской школы рассказала о подготовке к экзаменам в 11-м классе

Директор московской школы рассказала о подготовке к экзаменам в 11-м классе

Последний звонок прозвенел для учеников 9-х и 11-х классов в Москве

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В столичных школах прозвенели последние звонки для девятых и одиннадцатых классов. Как рассказала директор школы № 1945 Алиса Волченкова, во втором полугодии выпускного года не менее 40% учебного времени отводят на специальные практикумы. Это позволяет подготовиться к ЕГЭ без участия репетиторов – по ее словам, они могут мешать из-за несоответствия программ.

По данным школ, подготовку к экзаменам учащиеся начинают за полтора-два года до итоговой аттестации. Результаты за последние три года выросли: ЕГЭ по профильной математике сдали лучше на 29%, по физике – на 11%, по биологии – на 10%. Сейчас выпускников ждут экзамены – первые пройдут уже через две недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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