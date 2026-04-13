13 апреля, 07:45
День открытых дверей пройдет в школах и колледжах Москвы 18 апреля
Единый день открытых дверей пройдет в столичных школах и колледжах 18 апреля. 9-классники и их родители смогут узнать о шести направлениях предпрофильных классов и условиях поступления. Представители колледжей познакомят школьников со своими специальностями.
В рамках мероприятия гости увидят современные мастерские и лаборатории, пообщаются с преподавателями и ведущими работодателями. Записаться можно на сайте "Поступай в предпроф".
