13 февраля, 07:30Общество
Ученики предпрофклассов в Москве начали проходить обучение в колледжах
Ученики предпрофессиональных классов в Москве начали проходить обучение в колледжах. С февраля по май они будут изучать теорию и оттачивать практические навыки.
Помимо обучения в колледжах, новый стандарт предпрофессионального образования включает в себя углубленное изучение профильных предметов, спецкурсы для освоения практических навыков, экскурсии на предприятия города и проектно-исследовательскую деятельность в вузах.
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