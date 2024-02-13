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13 февраля, 07:30

Общество

Ученики предпрофклассов в Москве начали проходить обучение в колледжах

Ученики предпрофклассов в Москве начали проходить обучение в колледжах

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Ученики предпрофессиональных классов в Москве начали проходить обучение в колледжах. С февраля по май они будут изучать теорию и оттачивать практические навыки.

Помимо обучения в колледжах, новый стандарт предпрофессионального образования включает в себя углубленное изучение профильных предметов, спецкурсы для освоения практических навыков, экскурсии на предприятия города и проектно-исследовательскую деятельность в вузах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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