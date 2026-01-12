Региональный тур Всероссийской олимпиады стартовал в Москве

Региональный тур Всероссийской олимпиады начался в Москве. В нем примут участие почти 24 тысячи школьников. Среди них – ребята, прошедшие муниципальный этап, а также победители и призеры регионального тура 2025 года.

Марафон знаний продлится до конца февраля. Первые соревнования в расписании посвящены экономике, за ними следуют физика и химия. В программу впервые включили задания по искусственному интеллекту.

Столичные вузы активно тренируют участников олимпиады и помогают им выбрать будущую профессию, отметили в департаменте образования. Победителей зачислят в лучшие учебные заведения без вступительных испытаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.