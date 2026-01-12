Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 января, 09:45

Общество

Региональный тур Всероссийской олимпиады стартовал в Москве

Региональный тур Всероссийской олимпиады стартовал в Москве

"Новости дня": школу № 2073 реконструируют в Москве

Более 80 школ откроют в Москве после полной реконструкции к новому учебному году

Реконструкция школы № 2073 завершится в ТиНАО

Сергей Собянин рассказал об обновленном школьном здании 1972 года постройки

Сергей Собянин рассказал о развитии ключевых направлений в образовании

Более 13 тыс юных москвичей приняли участие в детском чемпионате "Мастерята" в 2025 году

Собянин рассказал о развитии системы специального профессионального образования в Москве

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов в Западном Дегунине

Около тысячи школьных зданий построят и реконструируют в Москве до 2032 года

Региональный тур Всероссийской олимпиады начался в Москве. В нем примут участие почти 24 тысячи школьников. Среди них – ребята, прошедшие муниципальный этап, а также победители и призеры регионального тура 2025 года.

Марафон знаний продлится до конца февраля. Первые соревнования в расписании посвящены экономике, за ними следуют физика и химия. В программу впервые включили задания по искусственному интеллекту.

Столичные вузы активно тренируют участников олимпиады и помогают им выбрать будущую профессию, отметили в департаменте образования. Победителей зачислят в лучшие учебные заведения без вступительных испытаний. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика