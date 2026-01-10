"Новости дня": школу № 2073 реконструируют в Москве

Юные жители села Кленово в районе Вороново готовятся к новоселью. Там заканчивается масштабная реконструкция школы № 2073.

Обновление идет в два этапа. Сначала на улице Центральной построили новый корпус на 300 учеников основной и старшей школы. Он распахнул свои двери в 2024 году.

Теперь работы идут в соседнем старом корпусе. Трехэтажное здание выглядит, словно его построили совсем недавно, а не полвека назад. Там полностью поменяли перекрытия и демонтировали внутренние перегородки для перепланировки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.