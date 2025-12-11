Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве начались контрольные работы в форме ЕГЭ для 11-классников. Оценить свой уровень знаний школьники смогут по 11 предметам. Условия сдачи приближены к реальному экзамену – от пунктов проведения и заданий до времени выполнения и разбора результатов.

"Сегодня в Москве действует принципиально иной уровень оказания экстренной медпомощи. Мы внедрили новые стандарты, открыли флагманские центры с гибридными операционными, где одновременно могут работать специалисты разных профилей. Все это вкупе с самым главным – опытом медиков и их слаженной работой – позволяет спасать пациентов даже с самыми редкими и тяжелыми патологиями. Во флагманском центре Боткинской больницы помогли мужчине, у которого из-за травм, полученных в аварии, желудок переместился в грудную клетку. Специалисты смогли экстренно провести сложную многоэтапную операцию: врачи вернули желудок на место и восстановили целостность диафрагмы", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Поликлиники и больницы Москвы преображаются к Новому году. Холлы и игровые зоны украшают яркие паровозы, барабаны, щелкунчики и игрушки в виде лошадей. В новом комплексе больницы святого Владимира пациентов встретят разноцветные мишки, в Филатовской больнице – яркие жирафы.