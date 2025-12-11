Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

На Иловайской улице началось строительство детского сада в составе большого жилого комплекса, сообщил Сергей Собянин. В здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий, пищеблок. После завершения строки сад на 350 детей передадут в городскую систему образования.

"На текущий момент на северо-востоке Москвы реализуется уже 18 проектов комплексного развития территорий площадью почти 136 гектаров. Один из них город одобрил в Ярославском и Лосиноостровском районах. На 6 депрессивных участках возведут почти 167 тысяч квадратных метров недвижимости для программы реновации. Первые этажи будут нежилыми: их отведут под размещение магазинов, аптек, сервисов доставки, бытовых служб и других объектов повседневного спроса в шаговой доступности", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Завершены разработка грунта и устройство ограждений котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро. Идут земляные работы для возведения станционного комплекса, а его общая готовность – уже 28%.