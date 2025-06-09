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09 июня, 07:45

Общество

В России подготовят первый учебник по киберпсихологии

В России подготовят первый учебник по киберпсихологии

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В стране может появиться первый учебник по киберпсихологии. Это новая научная дисциплина, находящаяся на пересечении психологии, информатики, медиакоммуникаций и социологии. Она изучает, как цифровая среда влияет на мышление, поведение и эмоциональное состояние человека.

Особое внимание в учебнике уделят темам интернет-зависимости, кибербуллинга, влияния социальных сетей и виртуальной реальности. Ожидается, что издание выйдет до конца текущего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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