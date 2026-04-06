06 апреля, 07:45Общество
В России оценку за поведение школьников будут выставлять коллегиально
В России оценку за поведение школьников теперь будут выставлять коллегиально. В этом будут участвовать классный руководитель, учителя-предметники, школьный психолог, а также при необходимости дефектологи и социальные педагоги.
Такой подход ввели в Минпросвещения, чтобы избежать субъективности. При оценке будут учитывать дисциплину, общение со сверстниками и взрослыми, социальную активность и соблюдение правил поведения.
