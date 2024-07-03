Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:45

Общество

Минобороны России запустило новый образовательный проект

Минобороны России запустило новый образовательный проект

Новости часа: школьники Москвы взяли более 60% дипломов на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: Собянин рассказал о победе школьников на робототехнической олимпиаде

Глава департамента развития новых территорий Москвы рассказал о школах и детсадах в ТиНАО

"Мой район. Новости": центр "Профессии будущего" откроется в Печатниках до конца года

В Москву вернулись студенты колледжей, участвовавшие в соревнованиях профмастерства в КНР

Новости часа: Собянин сообщил о выпуске из школ Москвы более 67 тысяч 11-классников

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового корпуса школы № 629 в День знаний

Собянин сообщил о скором открытии нового учебного корпуса в Чертанове Южном

Новости часа: Собянин поздравил московских выпускников с окончанием школы

Минобороны РФ запустило образовательный проект, посвященный освобождению Беларуси от немецких захватчиков и рассказывающий об операции "Багратион". Так, все желающие могут ознакомиться с записями замначальника генштаба рабоче-крестьянской Красной армии Алексея Антонова. Он подробно описывал, как советские подразделения должны взять под контроль Минск, а также части Литвы и Польши.

В операции "Багратион" были задействованы войска четырех фронтов, авиация дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а также большое количество соединений и отрядов белорусских партизан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика