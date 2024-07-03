Минобороны России запустило новый образовательный проект

Минобороны РФ запустило образовательный проект, посвященный освобождению Беларуси от немецких захватчиков и рассказывающий об операции "Багратион". Так, все желающие могут ознакомиться с записями замначальника генштаба рабоче-крестьянской Красной армии Алексея Антонова. Он подробно описывал, как советские подразделения должны взять под контроль Минск, а также части Литвы и Польши.

В операции "Багратион" были задействованы войска четырех фронтов, авиация дальнего действия, Днепровская военная флотилия, а также большое количество соединений и отрядов белорусских партизан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

