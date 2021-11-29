"Картина мира с Михаилом Ковальчуком" получила премию "За верность науке". Программа телеканала "Россия-Культура" признана лучшей в категории передач "о науке на ТВ". Награду вручили в Кремлевском дворце.

Премия "За верность науке" вручается ежегодно журналистам, политикам, ученым, которые внесли вклад в поддержку, развитие и популяризацию науки. В этом году увеличилось число номинаций. Их стало 15. Было подано рекордное количество заявок – 744. В прошлый раз их было почти в 2 с половиной раза меньше.

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