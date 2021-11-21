Ракета "Союз" с модулем для МКС установлена на стартовый комплекс Байконура

Фото: "Роскосмос"/Павел Кассин

Ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту Земли корабль "Прогресс М-УМ" и новый модуль российского сегмента МКС "Причал", установили на стартовом комплексе космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты приступили к предстартовым работам.

Пуск ракеты запланирован на 24 ноября, а стыковка модуля "Причал" к Международной космической станции назначена на 26 ноября.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что модуль "Причал" даст возможность пристыковать к МКС новый российский космический корабль "Орел", предназначенный для полетов к Луне. Он станет последним модулем, введенным в состав российского сегмента МКС.

До этого Россия пристыковала к МКС многофункциональный лабораторный модуль "Наука". Это произошло после 14-летнего ожидания на Земле и 8-дневного полета.