Ученые нашли клетки сердца, регулирующие частоту его сокращений

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Американские исследователи из Университета Нотр-Дам выявили новый тип клеток в сердце, которые помогают регулировать частоту сердечных сокращений. Об этом сообщает "Газета.ру".
Элементы сердца получили наименование nexus glia. Они напоминают глиальные клетки в головном мозге, астроциты, которые питают и физически поддерживают нейроны.
Группа ученых во главе с Ниной Кикель-Кури провела эксперимент на рыбках данио. При удалении выявленных клеток nexus glia, а также гена, управляющего глиальным развитием, у рыбы отметились перебои в работе сердца.
Специалисты отметили, что нововыявленные клетки располагаются в выходном тракте сердца. Именно неполадки в этой части органа часто связывают с пороками сердца. При этом специалисты пока не установили прямой связи между клетками и пороками.
Кроме того, исследователи хотят оценить связь найденных клеток с группой заболеваний, которые развиваются на фоне сбоев в вегетативной нервной системе. Одно из них – синдром постуральной ортостатической тахикардии, обусловленный головокружением и обмороками.
Группа американских ученых ранее назвала продукт, употребление которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Было установлено, что соль повышает этот показатель на 18%.
"Доктор 24": болезни сердца
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