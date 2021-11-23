Ученые нашли клетки сердца, регулирующие частоту его сокращений

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Американские исследователи из Университета Нотр-Дам выявили новый тип клеток в сердце, которые помогают регулировать частоту сердечных сокращений. Об этом сообщает "Газета.ру".

Элементы сердца получили наименование nexus glia. Они напоминают глиальные клетки в головном мозге, астроциты, которые питают и физически поддерживают нейроны.

Группа ученых во главе с Ниной Кикель-Кури провела эксперимент на рыбках данио. При удалении выявленных клеток nexus glia, а также гена, управляющего глиальным развитием, у рыбы отметились перебои в работе сердца.

Специалисты отметили, что нововыявленные клетки располагаются в выходном тракте сердца. Именно неполадки в этой части органа часто связывают с пороками сердца. При этом специалисты пока не установили прямой связи между клетками и пороками.

Кроме того, исследователи хотят оценить связь найденных клеток с группой заболеваний, которые развиваются на фоне сбоев в вегетативной нервной системе. Одно из них – синдром постуральной ортостатической тахикардии, обусловленный головокружением и обмороками.

Группа американских ученых ранее назвала продукт, употребление которого увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Было установлено, что соль повышает этот показатель на 18%.

