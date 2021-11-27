В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в России выявили 33 946 случаев Коронавируса в 85 регионах, как сообщили в Оперштабе.

2 269 (6,7%) эпизодов заболевания были зафиксированы без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 3 430 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 879, в Московской области – 1 867, в Самарской области – 1 056, в Воронежской области – 759.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Калмыкия (0,08%), а также в Москве и Республике Алтай (0,18%).

За последние сутки подтверждено 1 239 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России умерло 271 531 человек.

Также за прошедшие 24 часа были выписаны 36 494 пациента, получивших лечение от COVID-19. Всего коронавирусом по Российской Федерации переболели 8 237 465 человека.

Накануне стало известно, что специалисты Центра имени Гамалеи проверят эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке. Пока специалисты не получили образцы нового варианта COVID-19.