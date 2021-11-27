В России выявили 33 946 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России выявили 33 946 случаев Коронавируса в 85 регионах, как сообщили в Оперштабе.
2 269 (6,7%) эпизодов заболевания были зафиксированы без клинических проявлений.
В Москве подтвердили 3 430 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 1 879, в Московской области – 1 867, в Самарской области – 1 056, в Воронежской области – 759.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 536 825 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Калмыкия (0,08%), а также в Москве и Республике Алтай (0,18%).
За последние сутки подтверждено 1 239 смертей из-за последствий коронавирусной инфекции. За весь период пандемии по России умерло 271 531 человек.
Также за прошедшие 24 часа были выписаны 36 494 пациента, получивших лечение от COVID-19. Всего коронавирусом по Российской Федерации переболели 8 237 465 человека.
Накануне стало известно, что специалисты Центра имени Гамалеи проверят эффективность вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Африке. Пока специалисты не получили образцы нового варианта COVID-19.
РФ ограничит въезд из десятка стран из-за появления нового штамма COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: