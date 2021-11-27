Новый южноафриканский штамм COVID-19 пока не достиг США

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Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) не выявили ни одного случая нового штамма коронавируса из ЮАР в США. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы ожидаем, что "Омикрон" будет быстро идентифицирован, если он появится в США", – объявили в заявлении ведомства.

Накануне стало известно, что власти США постановили с 29 ноября ограничить авиасообщение с рядом стран Африки. Распоряжением президента Джо Байдена в него включили ЮАР и еще семь государств.

Ранее стало известно, что в Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с научным названием B.1.1.529. ВОЗ присвоила ему наименование "Омикрон".

В связи с большим числом мутаций вируса Всемирная организация здравоохранения оценила новый вариант как "вызывающий тревогу".