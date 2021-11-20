Москвичи смогут наблюдать пролет МКС с 21 ноября по 8 декабря

Фото: depositphotos/3DSculptor
Жители столицы в темное время суток смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции (МКС) с 21 ноября по 8 декабря, сообщил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров в Instagram.
"На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции", – сообщил Шкаплеров.
Согласно графику, пролеты над российской столицей начнутся с воскресенья и завершатся 8 декабря.
Шкаплеров подчеркнул, что с помощью телескопа рассмотреть МКС сложно. А невооруженным взглядом иногда очень хорошо. Он посоветовал жителям столицы наблюдать за южным небосклоном.
19 ноября экипаж МКС наблюдал частное лунное затмение. Это было самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Оно началось в 09:03 по московскому времени и продлилось до 15:04. Максимальная фаза, во время которой тень Земли накрыла спутник на 97%, наступила в 12:04 мск.
С Земли астрономическое явление могли наблюдать не все россияне. Его было видно только на Дальнем Востоке страны, при этом в большинстве регионов оно прошло ранним вечером.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: