Москвичи смогут наблюдать пролет МКС с 21 ноября по 8 декабря

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Жители столицы в темное время суток смогут наблюдать в небе пролет Международной космической станции (МКС) с 21 ноября по 8 декабря, сообщил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров в Instagram.

"На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролетов Международной космической станции", – сообщил Шкаплеров.

Согласно графику, пролеты над российской столицей начнутся с воскресенья и завершатся 8 декабря.

Шкаплеров подчеркнул, что с помощью телескопа рассмотреть МКС сложно. А невооруженным взглядом иногда очень хорошо. Он посоветовал жителям столицы наблюдать за южным небосклоном.

19 ноября экипаж МКС наблюдал частное лунное затмение. Это было самое долгое лунное затмение за последние 500 лет. Оно началось в 09:03 по московскому времени и продлилось до 15:04. Максимальная фаза, во время которой тень Земли накрыла спутник на 97%, наступила в 12:04 мск.

С Земли астрономическое явление могли наблюдать не все россияне. Его было видно только на Дальнем Востоке страны, при этом в большинстве регионов оно прошло ранним вечером.