Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым стартовал к МКС

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Запуск произвели с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Вместе с Федяевым в экипаж входят астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Прибытие на МКС экипажа ожидается 14 февраля примерно в 23:00 по московскому времени.

