"Мослекторий": Руслан Жостков – о вулканах других миров

Какие вулканы существуют за пределами Земли и могли ли они уничтожить потенциальную жизнь на других планетах? Почему Марс остыл, а Венера до сих пор проявляет вулканическую активность?

Где в Солнечной системе находится настоящий вулканический ад? Что полезного можно обнаружить в застывшей лаве и как можно добывать энергию из вулканов?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет ведущий научный сотрудник института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Руслан Жостков.