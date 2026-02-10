Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 01:00

Наука

"Мослекторий": Руслан Жостков – о вулканах других миров

"Мослекторий": Руслан Жостков – о вулканах других миров

Илон Маск призвал начать полноценное освоение Луны

Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля

В столице прошел Фестиваль московской науки

Магнитная буря обрушится на Землю 9 февраля

Фестиваль московской науки прошел на Воробьевых горах

"Интервью": Максим Древаль – о том, как увлечь поколение зумеров наукой

Собянин поздравил столичных ученых и исследователей с Днем российской науки

Новости мира: ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 25 мини-спутников

NASA опубликовала кадры полярного сияния над Землей

Какие вулканы существуют за пределами Земли и могли ли они уничтожить потенциальную жизнь на других планетах? Почему Марс остыл, а Венера до сих пор проявляет вулканическую активность?

Где в Солнечной системе находится настоящий вулканический ад? Что полезного можно обнаружить в застывшей лаве и как можно добывать энергию из вулканов?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет ведущий научный сотрудник института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН Руслан Жостков.

Читайте также
Программа: Мослекторий
наукавидеоМитя Козачинский

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика