20 декабря, 09:30

Технологии

Спутники Starlink Илона Маска были замечены над Приморьем

Спутники Starlink Илона Маска были замечены над Приморьем

Школьники со всей России приехали в Москву на олимпиаду по робототехнике

Вопросы про интернет и мессенджеры чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

В России запустили новый сервис для проверки состава продуктов

Минцифры сообщило о новой функции для разблокировки аккаунта на "Госуслугах"

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

На участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург задействовали беспилотный каток

"Техно": как изменятся цены на электронику

"Яндекс" выпустил умную лампу с режимами рассвета и заката

Roblox готова работать, чтобы вернуть доступ к игре пользователям из РФ

В ночном небе над Приморским краем были замечены спутники американской системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Жители региона смогли заснять на видео характерные цепочки светящихся объектов.

В настоящее время группировка Starlink на околоземной орбите насчитывает уже более 10 тысяч космических аппаратов. Заявленная цель этой масштабной программы – обеспечить высокоскоростным доступом в интернет удаленные районы планеты, где отсутствует надежная связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

