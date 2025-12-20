Спутники Starlink Илона Маска были замечены над Приморьем

В ночном небе над Приморским краем были замечены спутники американской системы Starlink, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска. Жители региона смогли заснять на видео характерные цепочки светящихся объектов.

В настоящее время группировка Starlink на околоземной орбите насчитывает уже более 10 тысяч космических аппаратов. Заявленная цель этой масштабной программы – обеспечить высокоскоростным доступом в интернет удаленные районы планеты, где отсутствует надежная связь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.