Фестиваль науки пройдет на Воробьевых горах 8 февраля. В Московском дворце пионеров ожидают более 3 тысяч гостей: школьников, учителей и молодых ученых. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она указала, что детский интерес к науке может превратиться в успешную карьеру. Поэтому в столице создают среду, которая поддерживает и развивает такие увлечения с ранних лет. Для участников фестиваля подготовили необычную образовательную программу, они смогут смоделировать ДНК, запрограммировать робота, научиться выращивать микрозелень и даже пройти школу юных космонавтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.