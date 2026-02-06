Форма поиска по сайту

Новости

06 февраля, 19:30

Наука

Фестиваль науки пройдет на Воробьевых горах 8 февраля

Ученые сняли редкую глубоководную медузу у берегов Аргентины

Российские военные спутники успешно выведены на орбиту Земли

Ученые заявили, что одна бессонная ночь может повредить оболочку нервных клеток мозга

Сильная магнитная буря продолжается на Земле

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

"Мослекторий": Данила Саранин – о солнечной энергии

Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

На Землю обрушатся магнитные бури из-за вспышек на Солнце

Новости мира: с фрески в Риме удалили лицо ангела, похожего на премьера Италии

Фестиваль науки пройдет на Воробьевых горах 8 февраля. В Московском дворце пионеров ожидают более 3 тысяч гостей: школьников, учителей и молодых ученых. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она указала, что детский интерес к науке может превратиться в успешную карьеру. Поэтому в столице создают среду, которая поддерживает и развивает такие увлечения с ранних лет. Для участников фестиваля подготовили необычную образовательную программу, они смогут смоделировать ДНК, запрограммировать робота, научиться выращивать микрозелень и даже пройти школу юных космонавтов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

