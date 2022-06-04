Члены экипажа МКС начали разгружать корабль "Прогресс МС-20", который пристыковался к станции накануне.

Как рассказали в Роскосмосе, в первую очередь космонавты достали срочные и скоропортящиеся грузы. Среди них свежие овощи и фрукты.

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