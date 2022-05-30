Астроном предупредил о метеорном шторме в небе над Землей

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Интенсивный метеорный дождь, называемый штормом, ожидает жителей Земли 31 мая. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин. По его словам, число метеоров может доходить до 10 тысяч в час.

"Длительность повышенной метеорной активности составит около двух часов, его максимум, по данным расчетов, придется на 06:30 по московскому времени, когда на наших долготах уже будет рассвет", – приводит его слова РИА Новости.

Астроном уточнил, что сейчас существует несколько версий относительно точного времени начала шторма. По некоторым данным, он может начаться в 08:00 по московскому времени.

Специалист также рассказал, что ранее данный метеорный поток был отнесен к слабоактивным и неинтересным, однако все изменилось после распада кометы SW3 в 1995 году.

"В декабре наблюдения показали, что ядро кометы распалось на четыре как минимум крупных фрагмента. К 2006 году в процессе очередного прохождения кометы через Перигелий удалось зафиксировать более 65 фрагментов кометы", – пояснил астроном.

Якушечкин отметил, что лучше всего метеорный поток будет виден в западном полушарии. Однако шанс увидеть это явление есть и у россиян. Помимо основного поля обломков, отметил специалист, орбиту Земли пересечет еще два шлейфа остатков кометы SW3. Эти события произойдут на несколько часов раньше, позже основных.

При этом астроном подчеркнул, что в целом метеоры будут слабые и неяркие. Это связано с большой скоростью входа метеороидов и частиц в атмосферу, поэтому желательно избегать городской засветки. Астроном также отметил, что Луна не помешает наблюдениям, так как новолуние будет 30 мая.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что в 2022 году россияне смогут наблюдать четыре крупных потока метеоров. В августе, по его словам, ожидается поток Персеиды, а в декабре – поток Геминиды. Суперлуния стоит ожидать в июне и июле.

