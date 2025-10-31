Форма поиска по сайту

31 октября, 23:00

Мэр Москвы

Собянин сообщил о победе сварщиков Мосгаза на всероссийском конкурсе

Специалисты газового хозяйства Москвы завоевали золотую и бронзовую медали на конкурсе профессионального мастерства "Лучший сварщик России". Победителей поздравил на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Он отметил, что соперниками москвичей стали свыше 1,3 тысячи сварщиков из 67 регионов России. В номинации "Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом" чемпионом стал сварщик управления Моспромгаза Александр Захватов, а в номинации "Сварка нагретым инструментом" третье место занял столичный инженер Константин Константинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

