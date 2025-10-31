Форма поиска по сайту

31 октября, 14:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Больше половины конструкции моста-паруса на Новозаводской улице уже смонтировано. Как сообщил Сергей Собянин, строительство ведут с помощью современной технологии, позволяющей собирать мост прямо над водой без остановки движения речного транспорта.

Уже установлены две крупные секции пролета над левым берегом и руслом Москвы-реки. Новый мост соединит Серебряный бор и Мнёвниковскую пойму, обеспечив выезд на Северо-Западную хорду. В ближайшее время начнется монтаж пролета над правым берегом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквытранспортстроительствогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

