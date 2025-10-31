31 октября, 14:15Мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы
Больше половины конструкции моста-паруса на Новозаводской улице уже смонтировано. Как сообщил Сергей Собянин, строительство ведут с помощью современной технологии, позволяющей собирать мост прямо над водой без остановки движения речного транспорта.
Уже установлены две крупные секции пролета над левым берегом и руслом Москвы-реки. Новый мост соединит Серебряный бор и Мнёвниковскую пойму, обеспечив выезд на Северо-Западную хорду. В ближайшее время начнется монтаж пролета над правым берегом.
