Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Больше половины конструкции моста-паруса на Новозаводской улице уже смонтировано. Как сообщил Сергей Собянин, строительство ведут с помощью современной технологии, позволяющей собирать мост прямо над водой без остановки движения речного транспорта.

Уже установлены две крупные секции пролета над левым берегом и руслом Москвы-реки. Новый мост соединит Серебряный бор и Мнёвниковскую пойму, обеспечив выезд на Северо-Западную хорду. В ближайшее время начнется монтаж пролета над правым берегом.

