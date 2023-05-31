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Происшествия

Новости часа: проекты строительства промышленного комплекса утвердили в столице

Новости часа: проекты строительства промышленного комплекса утвердили в столице

Собянин: московские школьники поставили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде

Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

Новости часа: Собянин снизил на 25% минимальную ставку аренды спортобъектов для инвесторов

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: психологи продолжают оказывать поддержку жителям эвакуированным домов

Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства промышленного комплекса и логистического центра утвердили в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более миллиона квадратных метров асфальта обновят на МКАД в этом году. Об обновлении дорог сообщил заммэра Петр Бирюков.

Проверку спортивных конструкций проведут в Ростове-на-Дону после ЧП на Гребном канале. Трибуна обрушилась 30 мая в момент матча.

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