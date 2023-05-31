Новости часа: проекты строительства промышленного комплекса утвердили в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проекты строительства промышленного комплекса и логистического центра утвердили в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более миллиона квадратных метров асфальта обновят на МКАД в этом году. Об обновлении дорог сообщил заммэра Петр Бирюков.

Проверку спортивных конструкций проведут в Ростове-на-Дону после ЧП на Гребном канале. Трибуна обрушилась 30 мая в момент матча.