Компания, производящая изделия из картона, локализует предприятие на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Промышленный парк в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда будет построен на юге Москвы. Инвестор заключил договор о приобретении помещения с компанией, занимающейся изготовлением изделий из картона.

"Объект будет иметь развитую транспортную инфраструктуру, так как расположен в пяти километрах от МКАД на Варшавском шоссе, что позволит добраться до него как на общественном, так и на личном транспорте. Уже сегодня проект имеет большой спрос со стороны инвесторов", – сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Овчинский рассказал о компании "ПрестижПак", с которой был заключен договор на приобретение помещения площадью более 1,4 тысячи квадратных метров.

Она займется производством бумажных и крафт-пакетов, а также уголков из прессованного картона. Благодаря открытию производства в столице появится 80 новых рабочих мест.

Отмечается, что основные производственные мощности располагаются в Воронеже. Компания в том числе производит коробки, изделия из микрогофрокартона и гофрокартона.

По словам директора компании Дмитрия Олейникова, упаковка была и остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса: она устойчива к механическому воздействию, экологична и готова к повторной переработке.

Так как спрос на подобную продукцию растет, было принято решение открыть новое производство на территории Москвы, добавил Олейников. Работа в промышленном парке открывает доступ к большим возможностям выбора потенциальных партнеров и позволяет пользоваться качественной инфраструктурой.

Директор направления девелопмента коммерческой недвижимости строительной компании Александр Манунин отметил, что возведение промышленного парка идет опережающими темпами, сдача объекта в эксплуатацию планируется в середине 2023 года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщал, что столичные производители лекарств, которые имеют статус промышленного комплекса, смогут каждый год экономить 40,6 миллиона рублей благодаря льготе по аренде земли и налоговым преференциям.



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