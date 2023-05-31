Собянин одобрил проект строительства промкомплекса в Покровском-Стрешневе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы одобрили проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево и логистического парка в поселении Марушкинском, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, площадь промышленного комплекса составит 2,2 тысячи квадратных метров, логистический парк займет 181 тысячу "квадратов". Оба проекта включили в городскую программу по стимулированию создания мест приложения труда.



Собянин отметил, что благодаря программе застройка новых районов Москвы ведется сбалансированно. Вместе с жильем инвесторы строят социальные объекты, деловые центры и промышленные комплексы.

"И люди, покупая квартиру, получают все необходимое для жизни, включая возможность работать рядом с домом", – подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось о постройке промышленного парка в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда на юге Москвы. Компания "ПрестижПак", с которой был заключен договор на приобретение помещения площадью более 1,4 тысячи квадратных метров, займется в столице производством бумажных и крафт-пакетов, а также уголков из прессованного картона.