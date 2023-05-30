Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Жители пострадавших от атаки БПЛА домов в Москве получили всю необходимую помощь, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Сразу после случившегося всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь: несколько семей обратились к психологам, пять человек перевезли в комфортное учреждение соцзащиты в отдельные комнаты, предоставили горячее питание, сейчас они уже дома", – уточнил Собянин, заверив, что помощь была оказана оперативно.

Мэр добавил, что к полудню были сформированы мобильные бригады из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС, которые до сих пор продолжают обход жителей пострадавших домов. Собянин пообещал, что вся помощь будет оказана, а экстренные службы столицы остаются на связи с жителями.

"В течение всего дня работники городских медицинских организаций работали в усиленном режиме для того, чтобы при необходимости максимально оперативно оказать помощь жителям домов, поврежденных БПЛА. Слава богу, это не понадобилось, вся необходимая помощь была оказана на месте", – добавил он.

Утром 30 мая в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку атаки дронами по гражданским объектам в Москве. По информации ведомства, всего было запущено восемь БПЛА, пять из которых были сбиты силами ПВО, а три потеряли управление и отклонились от цели в результате воздействия комплексов РЭБ.

Как уточнил Сергей Собянин, несколько зданий в столице получили разрушения. Серьезно пострадавших нет, к медикам обратились два человека.