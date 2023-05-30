Путин заявил, что Киев провоцирует РФ на ответные действия зеркального характера

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Владимир Путин заявил, что Киев провоцирует Российскую Федерацию на ответные действия зеркального характера. Этими словами президент РФ прокомментировал атаку БПЛА на Москву и Московскую область, пишет "Интерфакс".

"Меня беспокоят попытки вызвать ответную реакцию России. Видимо, на это рассчитано: спровоцировать нас на зеркальные действия. Мы посмотрим, что с этим делать", – сказал глава российского государства во время посещения креативного пространства "Зотов".

Путин добавил, что граждане Украины должны понимать, к чему ведет нынешняя власть этой страны, несмотря на то что жители в настоящее время не имеют слова, так как в государстве выстроен "тотальный террор против гражданского населения".

Президент России напомнил, что существуют и другие угрозы, исходящие от киевского режима. Например, Украина пытается вывести из строя работу на Запорожской атомной электростанции или "использовать какие-то грязные устройства".

Утром 30 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В ведомстве заявили, что Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также об этом инциденте рассказал Сергей Собянин. Мэр сообщил, что несколько зданий в столице получили разрушения после атаки беспилотников. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших после атаки БПЛА не было, за помощью к медикам обратились два человека.

Следствие возбудило уголовное дело о теракте по факту атаки беспилотников на Москву. К расследованию привлекли опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК России, а также экспертов СЭЦ ведомства.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев давно перешел к террористическим методам с использованием оружия западных стран. Он назвал ложью слова представителей стран Запада о том, что оружие, поставляемое киевскому режиму, не должно быть использовано против российской территории.

