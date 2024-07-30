Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бассейны под открытым небом стали популярными среди москвичей. В их распоряжении находятся более 20 таких зон отдыха. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Московская техническая школа" открыла 26 курсов по производственным технологиям, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня, пишет портал mos.ru.

