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Новости

30 июля, 13:45

Новости

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Новости часа: открытые бассейны стали популярным местом отдыха в Москве

Новости часа: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в этом году

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Поступившие на службу в Москве контрактники получат выплату 1,9 млн рублей

Мэр Москвы: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

Собянин: более 150 инженерных сооружений будет отремонтировано в 2024 году

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Мэр Москвы поздравил победителей международных олимпиад по химии

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Бассейны под открытым небом стали популярными среди москвичей. В их распоряжении находятся более 20 таких зон отдыха. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Московская техническая школа" открыла 26 курсов по производственным технологиям, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Первые арбузы и дыни появились на московских ярмарках выходного дня, пишет портал mos.ru.

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