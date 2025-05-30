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30 мая, 09:45

Мэр Москвы

Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов

Собянин заявил о росте объема операций по установке постоянных нейростимуляторов

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Почти в два с половиной раза увеличилось количество операций по установке нейростимуляторов за последние 6 лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, технология стала частью плановой медицинской помощи в городских больницах благодаря модернизации столичного здравоохранения.

С помощью нейростимуляторов врачи помогают пациентам с тяжелыми формами хронической боли, не поддающейся ни медикаментозному, ни хирургическому лечению. Компактные устройства устанавливаются при малоинвазивных вмешательствах, служат около 7 лет и не мешают пользоваться техникой – от смартфонов до микроволновок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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