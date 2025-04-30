Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили фестиваль "Пасхальный дар"

Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" в музее-заповеднике "Коломенское" по случаю завершения мероприятия.

В этом году фестиваль отмечает свой юбилей – он проводится в столице уже в десятый раз. Основной темой мероприятия стали благотворительность и стремление помогать. Более 60 благотворительных фондов и некоммерческих организаций Москвы представили свои программы на различных площадках.

Для посетителей было организовано 30 площадок, большинство из которых расположились в жилых районах столицы, а три – в центре города. Также в 25 локациях фестиваля работали пункты проекта "Москва помогает". В них горожане жертвовали вещи для участников СВО и жителей новых территорий.

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