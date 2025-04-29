Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание пригородных поездов Московского узла изменится в майские праздники, сообщили в телеграм-канале МЖД.

Электрички будут работать:

30 апреля, 7 мая – по расписанию пятницы;

1–3, 8–10 мая – по расписанию субботы;

4, 11 мая – по расписанию воскресенья.

"Кроме того, для большего удобства на радиальных направлениях МЖД будут курсировать 30 пар дополнительных поездов", – говорится в сообщении.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на сайте ОАО "РЖД". Также узнать подробную информацию можно на вокзалах и остановочных пунктах.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что городские службы Москвы в майские праздники продолжат работу в обычном режиме. Москвичи смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, позвонить в единую справочную службу правительства столицы или записаться к врачу.

Через телефон и городские приложения также можно вызвать мастера, уточнить расписание транспорта, оплатить счета и передать показания счетчиков.