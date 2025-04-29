Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 10:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

Мэр Москвы рассказал о модернизации скорой медицинской помощи

Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

Сергей Собянин рассказал о работе уличных парковок в майские праздники

Сергей Собянин рассказал о строящейся Рублево-Архангельской линии метро

Сергей Собянин рассказал о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро

Собянин: уличные парковки в Москве в майские праздники будут бесплатными

Сергей Собянин: 19 вылетных магистралей Москвы будут обновлены

Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Городские службы Москвы в майские праздники продолжат работу в обычном режиме, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Москвичи смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, позвонить в единую справочную службу правительства Москвы или записаться к врачу.

Через телефон и городские приложения также можно вызвать мастера, уточнить расписание транспорта, оплатить счета и передать показания счетчиков. Кроме того, вся актуальная информация доступна на портале mos.ru в разделе "Помощь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика