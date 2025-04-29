Собянин рассказал, куда обращаться по городским вопросам в майские праздники

Городские службы Москвы в майские праздники продолжат работу в обычном режиме, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Москвичи смогут в любое время обратиться на горячие линии общегородского контакт-центра, позвонить в единую справочную службу правительства Москвы или записаться к врачу.

Через телефон и городские приложения также можно вызвать мастера, уточнить расписание транспорта, оплатить счета и передать показания счетчиков. Кроме того, вся актуальная информация доступна на портале mos.ru в разделе "Помощь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.