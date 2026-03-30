Собянин: вольерный комплекс для панды Катюши откроется в этом году

В этом году в Московском зоопарке откроют вольерные комплексы для панды Катюши и золотистых курносых обезьян. Также стартует первый этап реконструкции исторической территории зоосада. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Сейчас в зоопарке живут более 15,5 тысячи животных, больше половины из которых относятся к редким и исчезающим видам. Впервые за более чем 160-летнюю историю зоосада здесь появились гигантские выдры: для них оборудовали территорию в стиле тропических лесов Амазонки.

