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Собянин: в программу оказания высокотехнологичной медпомощи вошли 45 стационаров Москвы

Собянин: в программу оказания высокотехнологичной медпомощи вошли 45 стационаров Москвы

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В программу оказания высокотехнологичной медицинской помощи вошли 45 стационаров Москвы. А число пролеченных пациентов увеличили сразу в 50 раз.

Всего такую помощь получают свыше 100 тысяч человек в год, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. По его словам, это критически важная область современного здравоохранения.

Он напомнил, что трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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