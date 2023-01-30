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Экономика

Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7%

Собянин: число малых и средних предприятий в Москве в 2022 году выросло на 7%

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В 2022 году число малых и средних предприятий в Москве превысило 830 тысяч. Это на 7% больше показателя 2021 года, сообщил Сергей Собянин.

В Москве действует более 10 программ поддержки для предприятий. Самой популярной стали льготные кредиты, ими воспользовались свыше семи тысяч компаний. Также среди мер поддержки – гранты на создание импортозамещающих производств, новых точек общественного питания, покупку или лизинг оборудования.

Всего в 2022 году городом выделено более 34 миллиарда рублей финансовой поддержки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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