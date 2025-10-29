Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 16:15

Мэр Москвы

Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Собянин: в декабре начнем тестирование первого в России беспилотного метропоезда

Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкосплекса

Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Мэр Москвы сообщил о ликвидации трех БПЛА, направлявшихся к столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 октября

Собянин утвердил проект обновления улично-дорожной сети у метро "Кунцевская"

Собянин: кластер видеоигр и анимации позволит создавать продукт любой сложности

В Мраморном зале столичной мэрии состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Москвы. Награды получили общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, внесшие значительный вклад в развитие города и страны.

Сергей Собянин поздравил награжденных с заслуженными наградами и наступающим праздником. Среди удостоенных наград – генеральный директор Московского мельничного комбината № 3 Людмила Маркина, ведущий мастер сцены Московского театра оперетты Герард Васильев и заместитель главного врача ГКБ № 52 Инна Самсонова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика