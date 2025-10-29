Собянин вручил награды москвичам в преддверии Дня народного единства

В Мраморном зале столичной мэрии состоялась церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград Москвы. Награды получили общественные деятели, работники промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и спорта, внесшие значительный вклад в развитие города и страны.

Сергей Собянин поздравил награжденных с заслуженными наградами и наступающим праздником. Среди удостоенных наград – генеральный директор Московского мельничного комбината № 3 Людмила Маркина, ведущий мастер сцены Московского театра оперетты Герард Васильев и заместитель главного врача ГКБ № 52 Инна Самсонова.

