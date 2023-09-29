Сергей Собянин рассказал о благоустройстве знаковых объектов в центре Москвы

В центре Москвы завершили сразу несколько проектов благоустройства. Итоги работы в 2023 году подвел в своем блоге Сергей Собянин.

Так, на Цветном бульваре привели в порядок территорию около входа на станцию метро и перед цирком Никулина. Позже там высадят деревья и кустарники.

Преобразился квартал в границах улиц Мытной, Хавской и Конного переулка, там облагородили сквер и открыли там две спортивные зоны. А на Люсиновской улице создали большой разноуровневый игровой комплекс с балансирами и батутами.

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