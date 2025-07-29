Собянин: станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть

Станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть, заявил Сергей Собянин. Глава города назвал проект одним из самых сложных и отметил, что в центре столицы очень плотная застройка, а также множество инженерных коммуникаций и подземных вод.

"Достоевская" станет 13-й станцией Кольцевой линии и расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". В проекте обозначены два вестибюля – подземный и наземный.

Ожидается, что с открытием станции пассажиры смогут быстрее добраться к многофункциональному комплексу "Олимпийский". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.