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Новости

29 апреля, 22:30

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект планировки части промзоны Коломенское на юге Москвы

Собянин утвердил проект планировки части промзоны Коломенское на юге Москвы

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Собянин: дома по реновации создаются с учетом потребностей маломобильных горожан

Современный жилой квартал появится на месте производственной зоны Коломенское в Москве. Там построят дома по программе реновации. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Реорганизуемая территория площадью более 115 гектаров расположена в районах Москворечье-Сабурово, Царицыно и Нагорный, недалеко от музея-заповедника "Коломенское". На месте устаревших объектов появятся дома, школа, детские сады, поликлиника, многофункциональный центр и технопарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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