Собянин: почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет

Почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет. Только в прошлом году реабилитацию провели на 19 из них, написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, объекты выбирали, учитывая пожелания местных жителей. Сначала специалисты чистили дно, проводили ремонт береговых полос, а в конце создавали зоны биоплато, где в теплый сезон высаживают водные растения.

