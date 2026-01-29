29 января, 10:00Мэр Москвы
Собянин: почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет
Почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет. Только в прошлом году реабилитацию провели на 19 из них, написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра, объекты выбирали, учитывая пожелания местных жителей. Сначала специалисты чистили дно, проводили ремонт береговых полос, а в конце создавали зоны биоплато, где в теплый сезон высаживают водные растения.
