29 января, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет

Собянин: Москва входит в тройку наиболее освещенных мегаполисов планеты

Собянин: системе центрального теплоснабжения Москвы – 95 лет

Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации

В Москве продолжат работы по повышению безопасности дорожного движения

Почти 1,8 тысячи многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2026 году

Собянин: более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали на mos.ru за год

Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной снятия блокады Ленинграда

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

Почти 180 столичных водоемов привели в порядок за 14 лет. Только в прошлом году реабилитацию провели на 19 из них, написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, объекты выбирали, учитывая пожелания местных жителей. Сначала специалисты чистили дно, проводили ремонт береговых полос, а в конце создавали зоны биоплато, где в теплый сезон высаживают водные растения.

мэр МосквыблагоустройствогородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

