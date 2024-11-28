Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Мощность столичных технопарков до 2030 года увеличат в два раза. Сергей Собянин сообщил об этом в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что одобрена стратегия развития площадок, где компании могут быстро запустить инновационные производства. Резидентам предлагают пространство и оборудование, доступ к различным экосистемам и городским мерам поддержки. Сейчас в столице действуют 48 технопарков.

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