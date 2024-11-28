28 ноября, 09:45Новости
Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года
Мощность столичных технопарков до 2030 года увеличат в два раза. Сергей Собянин сообщил об этом в своем телеграм-канале.
Мэр отметил, что одобрена стратегия развития площадок, где компании могут быстро запустить инновационные производства. Резидентам предлагают пространство и оборудование, доступ к различным экосистемам и городским мерам поддержки. Сейчас в столице действуют 48 технопарков.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.